Консервированные огурцы – одна из самых популярных закусок зимой. Ее подают отдельно или добавляют в блюда. Чтобы и вы могли лакомиться любимыми огурчиками, мы выбрали проверенный рецепт с медом.

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Огурцы с медом консервированные

  • Время: 8 – 10 часов
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Перекладываем огурцы в большую миску и заливаем холодной водой на четыре часа. Наливайте воду так, чтобы огурчики были полностью покрыты.
  • Предварительно подготовьте банки и крышки – их необходимо простерилизовать. Затем, моем листья хрена, вишневые листья, укропные зонтики и острый перец.
  • Специи раскладываем в банки. После замачивания огурцы нужно тщательно вымыть, срезать попки и разложить по банкам. На дно банки старайтесь укладывать большие огурцы, а более мелкие – изнутри банки.
  • Заливаем банку с огурцами вверх кипятком и оставляем на десять минут.
  • Нарезаем небольшими пластинками чеснок.
  • Сливаем воду из огурцов снова в кастрюлю и ставим повторно кипятить.
  • Пока вода закипает, добавляем в банки чеснок, соль, мед и уксус.
  • Заливаем тару с огурцами крутым кипятком и закручиваем крышками.
  • Банки с консервированными медовыми огурцами после закрытия крышками нужно укутаться в одеяло на четыре часа.

Приятного аппетита!