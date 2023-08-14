Консервированные огурцы – одна из самых популярных закусок зимой. Ее подают отдельно или добавляют в блюда. Чтобы и вы могли лакомиться любимыми огурчиками, мы выбрали проверенный рецепт с медом.
Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами
Огурцы с медом консервированные
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 1
Приготовление:
- Перекладываем огурцы в большую миску и заливаем холодной водой на четыре часа. Наливайте воду так, чтобы огурчики были полностью покрыты.
- Предварительно подготовьте банки и крышки – их необходимо простерилизовать. Затем, моем листья хрена, вишневые листья, укропные зонтики и острый перец.
- Специи раскладываем в банки. После замачивания огурцы нужно тщательно вымыть, срезать попки и разложить по банкам. На дно банки старайтесь укладывать большие огурцы, а более мелкие – изнутри банки.
- Заливаем банку с огурцами вверх кипятком и оставляем на десять минут.
- Нарезаем небольшими пластинками чеснок.
- Сливаем воду из огурцов снова в кастрюлю и ставим повторно кипятить.
- Пока вода закипает, добавляем в банки чеснок, соль, мед и уксус.
- Заливаем тару с огурцами крутым кипятком и закручиваем крышками.
- Банки с консервированными медовыми огурцами после закрытия крышками нужно укутаться в одеяло на четыре часа.
Приятного аппетита!