Консервированные огурцы – одна из самых популярных закусок зимой. Ее подают отдельно или добавляют в блюда. Чтобы и вы могли лакомиться любимыми огурчиками, мы выбрали проверенный рецепт с медом.

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Огурцы с медом консервированные

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 1

Ингредиенты на 3 литровую банку:

– 2 килограмма огурцов;

– 1 листок хрена;

– 5 листьев вишни;

– 2 соцветия укропа;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 граммов уксуса;

– перец острый;

– 50 граммов меда;

– 50 граммов соли;

– 1500 граммов воды.

Приготовление:

Перекладываем огурцы в большую миску и заливаем холодной водой на четыре часа. Наливайте воду так, чтобы огурчики были полностью покрыты.

Предварительно подготовьте банки и крышки – их необходимо простерилизовать. Затем, моем листья хрена, вишневые листья, укропные зонтики и острый перец.

Специи раскладываем в банки. После замачивания огурцы нужно тщательно вымыть, срезать попки и разложить по банкам. На дно банки старайтесь укладывать большие огурцы, а более мелкие – изнутри банки.

Заливаем банку с огурцами вверх кипятком и оставляем на десять минут.

Нарезаем небольшими пластинками чеснок.

Сливаем воду из огурцов снова в кастрюлю и ставим повторно кипятить.

Пока вода закипает, добавляем в банки чеснок, соль, мед и уксус.

Заливаем тару с огурцами крутым кипятком и закручиваем крышками.

Банки с консервированными медовыми огурцами после закрытия крышками нужно укутаться в одеяло на четыре часа.

Приятного аппетита!

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