Сладкие консервированные огурцы – идеальный вариант закрутки на зиму
15 августа 2023, 16:40Читати новину українською
Источник:Это вкус
Безусловно существует множество рецептов зимней консервации из огурцов, но этот действительно особенный. Только представьте: хрустящие, умеренно сладковатые огурчики с легкими пикантными нотками. Захотелось попробовать? Ну-ка готовить!
Сладкие огурцы на зиму – интересный и вкусный вариант традиционной закуски. Их подают как к обычному картофелю, так и к рыбе или мясу.
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Количество ингредиентов выше рассчитано на литровую банку, но можно готовить и меньшие порции. Сохраните рецепт и пользуйтесь им регулярно – они очень вкусны.
Рецепт сладких консервированных огурцов на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 1 – 2
– 800 граммов огурцов;
– 3 ложки 9% уксуса;
– 3 ложки сахара;
– 1 ложка соли;
– 800 граммов воды;
– 2 листика вишни;
– 10 граммов петрушки;
– 10 граммов укропа;
– 1 лавровый лист;
– чеснок;
– 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце.
- Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки.
- Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до "плечиков" банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут.
- Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по "плечикам".
- Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить огурцы с медом на зиму.