Сладкие консервированные огурцы – идеальный вариант закрутки на зиму

Безусловно существует множество рецептов зимней консервации из огурцов, но этот действительно особенный. Только представьте: хрустящие, умеренно сладковатые огурчики с легкими пикантными нотками. Захотелось попробовать? Ну-ка готовить!

Сладкие огурцы на зиму – интересный и вкусный вариант традиционной закуски. Их подают как к обычному картофелю, так и к рыбе или мясу.

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Количество ингредиентов выше рассчитано на литровую банку, но можно готовить и меньшие порции. Сохраните рецепт и пользуйтесь им регулярно – они очень вкусны.

Рецепт сладких консервированных огурцов на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1 – 2

– 800 граммов огурцов;– 3 ложки 9% уксуса;– 3 ложки сахара;– 1 ложка соли;– 800 граммов воды;– 2 листика вишни;– 10 граммов петрушки;– 10 граммов укропа;– 1 лавровый лист;– чеснок;– 5 горошин черного перца.

Приготовление:

Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце.

Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки.

Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до "плечиков" банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут.

Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по "плечикам".

Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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