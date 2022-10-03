Извечный вопрос осенью: "Куда деть яблоки?" больше никогда не будет вызывать у вас ужас. Мы подобрали для вас рецепт вкусных пирожков с яблоками, которые вы приготовите на скорую руку.

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Такую домашнюю выпечку можно подать в кофе или компот, дать детям в школу или в университет, или упаковать в дорогу.

Рецепт пирожков с яблоками

  • Время: 2 часа
  • Порции: 12 штук

Приготовление:

  • Смешайте все сухие ингредиенты для теста в отдельной миске.
  • яйцо смешайте с молоком и добавьте в сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Добавьте мягкое масло и вымешайте тесто до момента, когда оно перестанет прилипать к рукам.
  • Накройте пищевой пленкой и оставьте на час в теплом месте.
  • Для начинки яблоки почистите, нашинкуйте мелким кубиком, добавьте сахар, корицу, перемешайте. На большой сковороде тушим их до полуготовности. Охлаждаем при комнатной температуре.
  • ️Тесто делим на двенадцать или более частей. Чем больше будет пирожков, тем меньше они будут и тем меньше кладите начинки.
  • Поверхность присыпьте мукой. Раскатайте каждую часть теста и выложите начинку. На 1 пирожок кладите около 1 столовой ложки яблочной начинки.
  • Накрываем все пленкой и оставляем на 30 – 40 минут. Перед выпеканием смазываем яйцом взболтанным с молоком.
  • Выпекаем при 180 градусах 20 – 25 минут.

Приятного тебе аппетита!