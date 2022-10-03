Одвічне питання восени: "Куди діти яблука?" більше ніколи не буде викликати у вас страх. Ми дібрали для вас рецепт смачних пиріжків з яблуками, які ви приготуєте нашвидкуруч.
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Таку домашню випічку можна подати до кави чи компоту, дати дітям в школу чи до університету, або спакувати в дорогу.
Рецепт пиріжків з яблуками
- Час: 2 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- ️Змішайте всі сухі інгредієнти для тіста в окремій мисці.
- ️Яйце змішайте з молоком і додайте в сухі інгредієнти, ретельно перемішайте. Додайте м'яке масло і вимішайте тісто до моменту, коли воно перестане прилипати до рук.
- ️Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину в теплому місці.
- Для начинки яблука почистіть, наріжте дрібним кубиком, додайте цукор, корицю, перемішайте. На великій сковороді протушіть їх до напівготовності. Охолодіть при кімнатній температурі.
- ️Тісто поділіть на 12 або більше частин. Чим більше буде пиріжків, тим меншими вони будуть і тим менше треба начинки.
- ️Поверхню присипте борошном. Розкатайте кожну частинку тіста і викладіть начинку. На 1 пиріжок кладіть близько 1 столової ложки яблучної начинки.
- ️Накрийте все плівкою і залиште на 30 – 40 хвилин. Перед випіканням змастіть яйцем, збовтаним з молоком.
- ️Випікайте при 180 градусах 20 – 25 хвилин.
Смачного!