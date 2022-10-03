Не выбрасывайте яблоки: рецепт сладких пирожков на скорую руку
3 октября 2022 , 13:38Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Когда вы уже не знаете, что делать с яблоками, ведь часть уже в морозильнике, другую посушили на компот, а они не заканчиваются – приготовьте вкусные пирожки.
Извечный вопрос осенью: "Куда деть яблоки?" больше никогда не будет вызывать у вас ужас. Мы подобрали для вас рецепт вкусных пирожков с яблоками, которые вы приготовите на скорую руку.
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Такую домашнюю выпечку можно подать в кофе или компот, дать детям в школу или в университет, или упаковать в дорогу.
Рецепт пирожков с яблоками
- Время: 2 часа
- Порции: 12 штук
– 500 граммов пшеничной муки;
– 2 чайные ложки сухих дрожжей;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 200 миллилитров теплого молока;
– 1 куриное яйцо;
– 50 граммов мягкого сливочного масла.
Для начинки:
– 1 килограмм яблок;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 куриное яйцо;
– немного молока (для смазывания).
Приготовление:
- Смешайте все сухие ингредиенты для теста в отдельной миске.
- яйцо смешайте с молоком и добавьте в сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Добавьте мягкое масло и вымешайте тесто до момента, когда оно перестанет прилипать к рукам.
- Накройте пищевой пленкой и оставьте на час в теплом месте.
- Для начинки яблоки почистите, нашинкуйте мелким кубиком, добавьте сахар, корицу, перемешайте. На большой сковороде тушим их до полуготовности. Охлаждаем при комнатной температуре.
- ️Тесто делим на двенадцать или более частей. Чем больше будет пирожков, тем меньше они будут и тем меньше кладите начинки.
- Поверхность присыпьте мукой. Раскатайте каждую часть теста и выложите начинку. На 1 пирожок кладите около 1 столовой ложки яблочной начинки.
- Накрываем все пленкой и оставляем на 30 – 40 минут. Перед выпеканием смазываем яйцом взболтанным с молоком.
- Выпекаем при 180 градусах 20 – 25 минут.
Приятного тебе аппетита!