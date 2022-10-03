Не выбрасывайте яблоки: рецепт сладких пирожков на скорую руку

Когда вы уже не знаете, что делать с яблоками, ведь часть уже в морозильнике, другую посушили на компот, а они не заканчиваются – приготовьте вкусные пирожки.

Извечный вопрос осенью: "Куда деть яблоки?" больше никогда не будет вызывать у вас ужас. Мы подобрали для вас рецепт вкусных пирожков с яблоками, которые вы приготовите на скорую руку.

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Такую домашнюю выпечку можно подать в кофе или компот, дать детям в школу или в университет, или упаковать в дорогу.

Рецепт пирожков с яблоками

Время: 2 часа

2 часа Порции: 12 штук

– 500 граммов пшеничной муки;– 2 чайные ложки сухих дрожжей;– 2 столовые ложки сахара;– щепотка соли;– 200 миллилитров теплого молока;– 1 куриное яйцо;– 50 граммов мягкого сливочного масла.– 1 килограмм яблок;– 2 столовые ложки сахара;– 1 чайная ложка корицы;– 1 куриное яйцо;– немного молока (для смазывания).

Приготовление:

Смешайте все сухие ингредиенты для теста в отдельной миске.

яйцо смешайте с молоком и добавьте в сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Добавьте мягкое масло и вымешайте тесто до момента, когда оно перестанет прилипать к рукам.

Накройте пищевой пленкой и оставьте на час в теплом месте.

Для начинки яблоки почистите, нашинкуйте мелким кубиком, добавьте сахар, корицу, перемешайте. На большой сковороде тушим их до полуготовности. Охлаждаем при комнатной температуре.

️Тесто делим на двенадцать или более частей. Чем больше будет пирожков, тем меньше они будут и тем меньше кладите начинки.

Поверхность присыпьте мукой. Раскатайте каждую часть теста и выложите начинку. На 1 пирожок кладите около 1 столовой ложки яблочной начинки.

Накрываем все пленкой и оставляем на 30 – 40 минут. Перед выпеканием смазываем яйцом взболтанным с молоком.

Выпекаем при 180 градусах 20 – 25 минут.

Приятного тебе аппетита!