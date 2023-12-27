Это блюдо не только вкусное, но и бюджетное. Кто-то из гостей точно спросит у вас рецепт.
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Рецепт сливочного паштета с грибами
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Нарезанный лук и морковь обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавьте немного воды и тушите до полумягкости.
- Далее добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поставьте на большой огонь. Грибы отдадут сок, после чего потушите все вместе.
- Когда овощи и шампиньоны будут готовы, уберите их из сковороды и выложите туда зачищенную от кожиц и жилочек печень. Добавьте соль, перец, чеснок и обжарьте.
- Положите в печень кусочки сливочного масла и жарьте еще несколько минут.
- Объедините на сковородке печень с овощами, добавьте сливки, поставьте на небольшой огонь и закройте крышкой. Пусть вкусы соединятся еще 5 минут.
- Пробейте массу блендером до однородности. Разложите паштет по формочкам и охладите.