Ця страва не лише смачна, а й бюджетна. Хтось із гостей точно запитає у вас рецепт.

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Рецепт вершкового паштету з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Нарізані цибулю та моркву обсмажте на розігрітій пательні з олією. Додайте трохи водички та тушкуйте до напівм'якості.
  2. Далі додайте нарізані печериці, посоліть та поставте на великий вогонь. Гриби віддадуть сік, після чого протушкуйте все разом.
  3. Коли овочі та печериці будуть готові, приберіть їх з пательні та викладіть туди зачищену від шкірочок та жилочок печінку. Додайте сіль, перець, часник та обсмажте.
  4. Покладіть до печінки шматочки вершкового масла та смажте ще кілька хвилин.
  5. Об'єднайте на пательні печінку з овочами, додайте вершки, поставте на маленький вогонь та закрийте кришкою. Нехай смаки об'єднаються ще 5 хвилин.
  6. Пробийте блендером масу до однорідності. Розкладіть паштет по формочках та охолодіть.