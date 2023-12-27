Ця страва не лише смачна, а й бюджетна. Хтось із гостей точно запитає у вас рецепт.
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Рецепт вершкового паштету з грибами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Нарізані цибулю та моркву обсмажте на розігрітій пательні з олією. Додайте трохи водички та тушкуйте до напівм'якості.
- Далі додайте нарізані печериці, посоліть та поставте на великий вогонь. Гриби віддадуть сік, після чого протушкуйте все разом.
- Коли овочі та печериці будуть готові, приберіть їх з пательні та викладіть туди зачищену від шкірочок та жилочок печінку. Додайте сіль, перець, часник та обсмажте.
- Покладіть до печінки шматочки вершкового масла та смажте ще кілька хвилин.
- Об'єднайте на пательні печінку з овочами, додайте вершки, поставте на маленький вогонь та закрийте кришкою. Нехай смаки об'єднаються ще 5 хвилин.
- Пробийте блендером масу до однорідності. Розкладіть паштет по формочках та охолодіть.