Что приготовить из вчерашней гречки: забытый рецепт гречаников, который так любили наши предки
8 сентября 2023, 15:55Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
У нас также часто остается уже готовая гречка, а разогретое блюдо на следующий день уже не очень хочется есть. Что делать? У нас есть рецепт гречаников, которые отлично подойдут для вчерашней каши.
Гречаники – древнее украинское блюдо, которое так любили наши предки. Их легко готовить, ведь большинство ингредиентов просто смешать и обжарить небольшие котлеты.
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Также это отличный вариант для использования вчерашней каши – гречки. Она идеально подходит к этому блюду.
Рецепт гречаников
- Время: 45 минут
– вчерашняя гречка;
– мясной фарш;
– репчатый лук;
– тыква или кабачок;
– морковь;
– яйцо;
– манная крупа;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты вместе: нарезаем мелкими кубиками лук, натираем для сочности кабачок или тыкву, добавляем морковь. Сдабриваем специями и перемешиваем до однородной, густой консистенции.
- Формируем шарики и запекаем на пергаменте в разогретой духовке при 200 градусах около 30 минут. Время зависит от размеров ваших шариков.
- Далее перекладываем гречневые на сковороду и тушим с любимым соусом: томатным или сливочным. Гречневые можно просто так есть с салатом, или просто сверху класть на хлебчик.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить карпатские лиганцы с сыром.