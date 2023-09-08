Гречаники – древнее украинское блюдо, которое так любили наши предки. Их легко готовить, ведь большинство ингредиентов просто смешать и обжарить небольшие котлеты.
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Также это отличный вариант для использования вчерашней каши – гречки. Она идеально подходит к этому блюду.
Рецепт гречаников
- Время: 45 минут
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты вместе: нарезаем мелкими кубиками лук, натираем для сочности кабачок или тыкву, добавляем морковь. Сдабриваем специями и перемешиваем до однородной, густой консистенции.
- Формируем шарики и запекаем на пергаменте в разогретой духовке при 200 градусах около 30 минут. Время зависит от размеров ваших шариков.
- Далее перекладываем гречневые на сковороду и тушим с любимым соусом: томатным или сливочным. Гречневые можно просто так есть с салатом, или просто сверху класть на хлебчик.
Приятного аппетита!