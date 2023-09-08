Гречаники – давня українська страва, яку так полюбляли наші предки. Їх легко готувати, адже більшість інгредієнтів потрібно просто змішати та обсмажити невеликі котлети.

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Також це відмінний варіант для використання вчорашньої каші – гречки. Вона ідеально підходить до цієї страви.

Рецепт гречаників

Час: 45 хвилин

Інгредієнти:

– вчорашня гречка;

– м'ясний фарш;

– ріпчаста цибуля;

– гарбуз чи кабачок;

– морква;

– яйце;

– манна крупа;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти разом: нарізаємо дрібними кубиками цибулю, натираємо для соковитості кабачок чи гарбуз, додаємо моркву. Присмачуємо спеціями та перемішуємо до однорідної, густої консистенції.

Формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в розігрітій духовці при 200 градусах близько 30 хвилин. Час залежить від розмірів ваших кульок.

Далі перекладаємо гречаники на сковорідку та тушкуємо з улюбленим соусом: томатним чи вершковим. Гречаники можна просто так їсти з салатом, або просто зверху класти на хлібчик.

Смачного!

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