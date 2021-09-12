Рецепт сочной курочки в апельсиновом соусе от Лизы Глинской

Чтобы разнообразить привычное блюдо из курицы мы предлагаем вам воспользоваться рецептом талантливого украинского кулинара – Лизы Глинской. Блюдо получится ароматным, сочным и очень вкусным.

Лучше всего к курице в апельсиновом соусе подходит отварной рис или свежий салат с овощами и сыром. Мы уверены, что именно этот рецепт курицы станет вашим любимым!

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Рецепт курицы в апельсиновом соусе

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

– 500 г куриного филе;– 2 апельсина;– 2 зубчика чеснока;– перец чили на ваш вкус;– 30 г муки;– 15 г меда;– 10 мл масла;– 1 ч. л. тертого имбиря;– соль по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте куриное филе, нарежьте его небольшими кусками. Посолите мясо.



Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

Для приготовления маринада натрите на мелкой терке цедру апельсина. Выжмите сок из них и добавьте к цедре. Выжмите к соку чеснок через пресс, добавьте мелко нарезанный перец чили.



Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

Влейте в маринад мед, имбирь и посолите. Тщательно перемешайте все ингредиенты для маринада. Для приготовления курочки обваляйте ее в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.



Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

Выньте кусочки курицы со сковородки, и влейте туда маринад.



Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

Отправьте курочку в маринад и тушите. Тушите мясо в соусе до загустения.



Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Рецепт курицы в апельсиновом соусе – видео: