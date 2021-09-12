Рецепт сочной курочки в апельсиновом соусе от Лизы Глинской

12 сентября 2021 , 13:07
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Чтобы разнообразить привычное блюдо из курицы мы предлагаем вам воспользоваться рецептом талантливого украинского кулинара – Лизы Глинской. Блюдо получится ароматным, сочным и очень вкусным.

Лучше всего к курице в апельсиновом соусе подходит отварной рис или свежий салат с овощами и сыром. Мы уверены, что именно этот рецепт курицы станет вашим любимым!

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Рецепт курицы в апельсиновом соусе

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 500 г куриного филе;
– 2 апельсина;
– 2 зубчика чеснока;
– перец чили на ваш вкус;
– 30 г муки;
– 15 г меда;
– 10 мл масла;
– 1 ч. л. тертого имбиря;
– соль по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриное филе, нарежьте его небольшими кусками. Посолите мясо.


Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

  1. Для приготовления маринада натрите на мелкой терке цедру апельсина. Выжмите сок из них и добавьте к цедре.
  2. Выжмите к соку чеснок через пресс, добавьте мелко нарезанный перец чили.


Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

  1. Влейте в маринад мед, имбирь и посолите. Тщательно перемешайте все ингредиенты для маринада.
  2. Для приготовления курочки обваляйте ее в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.


Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

  1. Выньте кусочки курицы со сковородки, и влейте туда маринад.


Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

  1. Отправьте курочку в маринад и тушите.
  2. Тушите мясо в соусе до загустения.


Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео

  1. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Рецепт курицы в апельсиновом соусе – видео:

 

Автор: Богданна Рибак