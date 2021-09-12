Лучше всего к курице в апельсиновом соусе подходит отварной рис или свежий салат с овощами и сыром. Мы уверены, что именно этот рецепт курицы станет вашим любимым!
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Рецепт курицы в апельсиновом соусе
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, нарежьте его небольшими кусками. Посолите мясо.
Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео
- Для приготовления маринада натрите на мелкой терке цедру апельсина. Выжмите сок из них и добавьте к цедре.
- Выжмите к соку чеснок через пресс, добавьте мелко нарезанный перец чили.
Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео
- Влейте в маринад мед, имбирь и посолите. Тщательно перемешайте все ингредиенты для маринада.
- Для приготовления курочки обваляйте ее в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео
- Выньте кусочки курицы со сковородки, и влейте туда маринад.
Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео
- Отправьте курочку в маринад и тушите.
- Тушите мясо в соусе до загустения.
Блюдо из курицы и апельсинов / Скриншот с видео
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!
Рецепт курицы в апельсиновом соусе – видео: