Найкраще до курки в апельсиновому соусі буде смакувати відварений рис або свіжий салат з овочами та сиром. Ми впевнені, що саме цей рецепт курки стане вашим улюбленим!

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Рецепт курки в апельсиновому соусі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно помийте куряче філе, наріжте його невеликими шматками. Посоліть м'ясо.


Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

  1. Для приготування маринаду натріть на дрібній тертці цедру апельсина. Вичавіть сік з них та додайте до цедри.
  1. Вичавіть до соку часник через прес, додайте дрібно нарізаний перець чилі.


Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

  1. Влийте до маринаду мед, імбир та посоліть. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для маринаду.
  1. Для приготування курочки обваляйте її в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.


Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

  1. Вийміть шматочки курки зі сковорідки, та влийте туди маринад.


Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

  1. Відправте курочку в маринад та тушкуйте.
  1. Тушкуйте м'ясо в соусі до загустіння.


Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

  1. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Рецепт курки в апельсиновому соусі – відео: