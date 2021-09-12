Найкраще до курки в апельсиновому соусі буде смакувати відварений рис або свіжий салат з овочами та сиром. Ми впевнені, що саме цей рецепт курки стане вашим улюбленим!

Читайте також Збираємось на осінній пікнік: корисні поради для вдалого відпочинку

Рецепт курки в апельсиновому соусі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 500 г курячого філе;

– 2 апельсини;

– 2 зубчики часнику;

– перець чилі на ваш смак;

– 30 г борошна;

– 15 г меду;

– 10 мл олії;

– 1 ч. л. тертого імбиру;

– сіль на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, наріжте його невеликими шматками. Посоліть м'ясо.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Для приготування маринаду натріть на дрібній тертці цедру апельсина. Вичавіть сік з них та додайте до цедри.

Вичавіть до соку часник через прес, додайте дрібно нарізаний перець чилі.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Влийте до маринаду мед, імбир та посоліть. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для маринаду.

Для приготування курочки обваляйте її в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Вийміть шматочки курки зі сковорідки, та влийте туди маринад.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Відправте курочку в маринад та тушкуйте.

Тушкуйте м'ясо в соусі до загустіння.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Рецепт курки в апельсиновому соусі – відео: