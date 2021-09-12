Найкраще до курки в апельсиновому соусі буде смакувати відварений рис або свіжий салат з овочами та сиром. Ми впевнені, що саме цей рецепт курки стане вашим улюбленим!
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Рецепт курки в апельсиновому соусі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте його невеликими шматками. Посоліть м'ясо.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Для приготування маринаду натріть на дрібній тертці цедру апельсина. Вичавіть сік з них та додайте до цедри.
- Вичавіть до соку часник через прес, додайте дрібно нарізаний перець чилі.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Влийте до маринаду мед, імбир та посоліть. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Для приготування курочки обваляйте її в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Вийміть шматочки курки зі сковорідки, та влийте туди маринад.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Відправте курочку в маринад та тушкуйте.
- Тушкуйте м'ясо в соусі до загустіння.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
Рецепт курки в апельсиновому соусі – відео: