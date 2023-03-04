Идеальный завтрак выходного дня: готовим соленые круассаны из готового теста

Чтобы легко приготовить такую сложную выпечку, как круассан нужно просто упростить некоторые моменты: приобрести готовое тесто, и выбрать начинку.

Круасаны из готового теста фило – это минимум времени и усилий. Мы научим вас как делать их наскоро и наслаждаться завтраком или перекусом.

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Оно хрустящее, тоненькое и подходит для любой выпечки. С ним очень легко работать, нужно лишь запомнить несколько правил.

Важно помнить:

С тестом нужно работать быстро, потому что оно очень сохнет.

Если делаете одно изделие, а тесто лежит на столе, то накройте его влажным полотенцем

Начинка должна быть достаточно сухой, потому что тесто тоненькое и просто не выдержит сильную влагу.

Рецепт круассанов из теста фило

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 штук

– 6 листов теста фило;– 150 граммов сливочного масла;– 70 граммов ветчины;– 70 граммов крем-сыра;– мак или семена для декора.

Приготовление:

Для начинки нарезаем ветчину и смешиваем с крем-сыром. Из одного листа выйдет один круассан.

Лист теста раскладываем на поверхности, смазываем растопленным сливочным маслом и сворачиваем как гармошкой. Далее складываем концы друг к другу и выкладываем начинку на более широкий край. Поскольку это будет две конечности листа теста, положите их немного друг на друга, чтобы не было щелей.

Сворачиваем наш круассан. И так шесть раз.

Смазываем каждый растопленным сливочным маслом, посыпаем маком или семенами и запекаем при 180 градусах до румяности 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!