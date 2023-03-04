Круасаны из готового теста фило – это минимум времени и усилий. Мы научим вас как делать их наскоро и наслаждаться завтраком или перекусом.
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Оно хрустящее, тоненькое и подходит для любой выпечки. С ним очень легко работать, нужно лишь запомнить несколько правил.
Важно помнить:
- С тестом нужно работать быстро, потому что оно очень сохнет.
- Если делаете одно изделие, а тесто лежит на столе, то накройте его влажным полотенцем
- Начинка должна быть достаточно сухой, потому что тесто тоненькое и просто не выдержит сильную влагу.
Рецепт круассанов из теста фило
- Время: 40 минут
- Порции: 6 штук
Приготовление:
- Для начинки нарезаем ветчину и смешиваем с крем-сыром. Из одного листа выйдет один круассан.
- Лист теста раскладываем на поверхности, смазываем растопленным сливочным маслом и сворачиваем как гармошкой. Далее складываем концы друг к другу и выкладываем начинку на более широкий край. Поскольку это будет две конечности листа теста, положите их немного друг на друга, чтобы не было щелей.
- Сворачиваем наш круассан. И так шесть раз.
- Смазываем каждый растопленным сливочным маслом, посыпаем маком или семенами и запекаем при 180 градусах до румяности 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!