Круасани з готового тіста філо – це мінімум часу та зусиль. Ми навчимо вас як робити їх нашвидкуруч та смакувати до сніданку чи на перекус.

Читайте також Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Воно хрумке, тоненьке і підходить для будь-якої випічки. З ним дуже легко працювати, потрібно лиш запам’ятати декілька правил.

Важливо пам'ятати:

З тістом потрібно працювати швидко, бо воно дуже сохне.

Якщо робите один виріб, а тісто лежить на столі, то накрийте його вологим рушником

Начинка має бути досить сухою, тому, що тісто тоненьке і просто не витримає сильної вологи.

Рецепт круасанів з тіста філо

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 штук

Інгредієнти:

– 6 листів тіста філо;

– 150 грамів вершкового масла;

– 70 грамів шинки;

– 70 грамів крем-сиру;

– мак чи насіння для декору.

Приготування:

Для начинки нарізаємо шинку і змішуємо з крем-сиром. З одного листа вийде один круасан.

Лист тіста розкладаємо на поверхні, змащуємо розтопленим вершковим маслом і згортаємо наче гармошкою. Далі складаємо кінці один до одного і викладаємо начинку на ширший край. Позаяк це буде дві кінцівки листа тіста, то покладіть їх трішки один на одну, щоб не було щілин.

Згортаємо наш круасан. І так шість разів.

Змащуємо кожен розтопленим вершковим маслом, посипаємо маком чи насінням і запікаємо при 180 градусах до рум'яності 15 – 20 хвилин.

Смачного!