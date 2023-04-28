Мы подобрали три самых популярных классических рецепта соусов, которые отлично подойдут к белой рыбе, Голандес – к красной.
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Готовьте, экспериментируйте и удивляйте своих родных и гостей не только вкусными блюдами из рыбы, но и идеальными соусами к ним.
Рецепт соуса Голандес
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Для приготовления экстракта соединяем все ингредиенты в сотейнике и выпарьте все в 5 раз. Тщательно все процеживаем через мелкое сито. Если у вас нет возможности готовить винный экстракт, добавьте к нему лимонный сок.
- Сливочное масло растапливаем в сотейнике на слабом огне при температуре около 80 градусов.
- В сковороде смешайте желтки, соль, основную часть экстракта и медленно разогреваем интенсивно помешивая венчиком.
Голландский соус / Фото Серьезная еда
- Нагреваем смесь до 70-80 градусов. Когда она начнет густеть, взбивается и теряет привкус яйца, добавляем в смесь горячее сливочное масло.
- Отправляем сковороду на плиту и очень пристально смотрим за ее температурой. Если нагреть соус выше 85 градусов, он свернется.
- В конце пробуем и доводим по вкусу солью и перцем. Готовый соус имеет текстуру густой сметаны, а вкус приятный слегка соленый и кисловатый с ярким творожным оттенком.
Приятного аппетита!
Рецепт соуса Бер Блан
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем мелкими кубиками лук. Переводим в маленький сотейник и вливаем уксус и вино. Выпариваем на медленном огне, чтобы осталась 1 столовая ложка соуса.
- Нарезаем холодное масло кубиками и по одному добавляем к луку. Помешивать ложкой или лопаткой нельзя, используйте только движения сотейником.
- Солим и перчим соус.
- Для подачи его можно процедить или оставь как есть.
- Если соус расслоился, добавьте еще холодное масло или немного сливок и перебейте блендером.
Приятного аппетита!
Рецепт соуса Винегрет
- Время: 5 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.
- Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.
Приятного аппетита!