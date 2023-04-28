Ми дібрали три найпопулярніші класичні рецепти соусів, які відмінно підійдуть до білої риби, Голандес – до червоної.

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Готуйте, експериментуйте та дивуйте своїх рідних і гостей не тільки смачними стравами з риби, а й довершеними соусами до них.

Рецепт соусу Голандес

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 4

Приготування:

  • Для приготування екстракту з'єднуємо всі інгредієнти у сотейнику та випарте все в 5 разів. Ретельно все проціджуємо через дрібне сито. Якщо у вас не має можливості готувати винний екстракт, додайте до нього лимонний сік.
  • Вершкове масло розтоплюємо в сотейнику на слабкому вогні за температури близько 80 градусів.
  • У сковорідці змішайте жовтки, сіль, основну частину екстракту та повільно розігріваємо інтенсивно помішуючи вінчиком.

Голандський соус / Фото Серйозна їжа

  • Нагріваємо суміш до 70-80 градусів. Коли вона почне густіти, збивається і втрачає присмак яйця, додаємо в суміш гаряче вершкове масло.
  • Відправляємо сковорідку на плиту і дуже уважно стежимо за її температурою. Якщо нагріти соус вище 85 градусів він згорнеться.
  • Наприкінці куштуємо і доводимо до смаку сіллю та перцем. Готовий соус має текстуру густої сметани, а смак приємний злегка солоний і кислуватий з яскравим сирним відтінком.

Смачного!

Рецепт соусу Бер блан

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Нарізаємо дрібними кубиками цибулю. Перекладаємо у маленький сотейник та вливаємо оцет і вино. Випарюємо на повільному вогні, щоб залишилася 1 столова ложка соусу.
  • Нарізаємо холодне масло кубиками та по одному додаємо до цибулі. Помішувати ложкою чи лопаткою не можна, використовуйте тільки рухи сотейником.
  • Солимо та перчимо соус.
  • Для подачі його можна процідити, або залиши як є.
  • Якщо соус розшарувався, додайте ще холодного масла, або трішки вершків та перебийте блендером.

Смачного!

Рецепт соусу Вінегрет

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Нарізаємо очищену цибулю, краще обирати шалот, дрібними кубиками.
  • Змішуємо всі інгредієнти в мисці та доводимо до однорідної консистенції..

Смачного!