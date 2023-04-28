Ми дібрали три найпопулярніші класичні рецепти соусів, які відмінно підійдуть до білої риби, Голандес – до червоної.

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Готуйте, експериментуйте та дивуйте своїх рідних і гостей не тільки смачними стравами з риби, а й довершеними соусами до них.

Рецепт соусу Голандес

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла 82,5%;

– 7 сирих курячих жовтків;

– сіль;

– 15 грамів винного екстракту.

Для винного екстракту:

– 50 – 70 мілілітрів білого винного оцту;

– 50 грамів білого вина;

– білий перець;

– лавровий лист;

– естрагон.

Приготування:

Для приготування екстракту з'єднуємо всі інгредієнти у сотейнику та випарте все в 5 разів. Ретельно все проціджуємо через дрібне сито. Якщо у вас не має можливості готувати винний екстракт, додайте до нього лимонний сік.

Вершкове масло розтоплюємо в сотейнику на слабкому вогні за температури близько 80 градусів.

У сковорідці змішайте жовтки, сіль, основну частину екстракту та повільно розігріваємо інтенсивно помішуючи вінчиком.

Голандський соус / Фото Серйозна їжа

Нагріваємо суміш до 70-80 градусів. Коли вона почне густіти, збивається і втрачає присмак яйця, додаємо в суміш гаряче вершкове масло.

Відправляємо сковорідку на плиту і дуже уважно стежимо за її температурою. Якщо нагріти соус вище 85 градусів він згорнеться.

Наприкінці куштуємо і доводимо до смаку сіллю та перцем. Готовий соус має текстуру густої сметани, а смак приємний злегка солоний і кислуватий з яскравим сирним відтінком.

Смачного!

Рецепт соусу Бер блан

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 20 грамів цибулі шалот;

– 1 столова ложка яблучного або виноградного оцту;

– 1 столова ложка білого вина;

– 100 грамів вершкового масла;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо дрібними кубиками цибулю. Перекладаємо у маленький сотейник та вливаємо оцет і вино. Випарюємо на повільному вогні, щоб залишилася 1 столова ложка соусу.

Нарізаємо холодне масло кубиками та по одному додаємо до цибулі. Помішувати ложкою чи лопаткою не можна, використовуйте тільки рухи сотейником.

Солимо та перчимо соус.

Для подачі його можна процідити, або залиши як є.

Якщо соус розшарувався, додайте ще холодного масла, або трішки вершків та перебийте блендером.

Смачного!

Рецепт соусу Вінегрет

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 20 грамів цибулі;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 чайні ложки солодкої гірчиці;

– 70 грамів оливкової олії;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю, краще обирати шалот, дрібними кубиками.

Змішуємо всі інгредієнти в мисці та доводимо до однорідної консистенції..

Смачного!