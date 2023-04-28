Ми дібрали три найпопулярніші класичні рецепти соусів, які відмінно підійдуть до білої риби, Голандес – до червоної.
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Готуйте, експериментуйте та дивуйте своїх рідних і гостей не тільки смачними стравами з риби, а й довершеними соусами до них.
Рецепт соусу Голандес
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Для приготування екстракту з'єднуємо всі інгредієнти у сотейнику та випарте все в 5 разів. Ретельно все проціджуємо через дрібне сито. Якщо у вас не має можливості готувати винний екстракт, додайте до нього лимонний сік.
- Вершкове масло розтоплюємо в сотейнику на слабкому вогні за температури близько 80 градусів.
- У сковорідці змішайте жовтки, сіль, основну частину екстракту та повільно розігріваємо інтенсивно помішуючи вінчиком.
Голандський соус / Фото Серйозна їжа
- Нагріваємо суміш до 70-80 градусів. Коли вона почне густіти, збивається і втрачає присмак яйця, додаємо в суміш гаряче вершкове масло.
- Відправляємо сковорідку на плиту і дуже уважно стежимо за її температурою. Якщо нагріти соус вище 85 градусів він згорнеться.
- Наприкінці куштуємо і доводимо до смаку сіллю та перцем. Готовий соус має текстуру густої сметани, а смак приємний злегка солоний і кислуватий з яскравим сирним відтінком.
Смачного!
Рецепт соусу Бер блан
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо дрібними кубиками цибулю. Перекладаємо у маленький сотейник та вливаємо оцет і вино. Випарюємо на повільному вогні, щоб залишилася 1 столова ложка соусу.
- Нарізаємо холодне масло кубиками та по одному додаємо до цибулі. Помішувати ложкою чи лопаткою не можна, використовуйте тільки рухи сотейником.
- Солимо та перчимо соус.
- Для подачі його можна процідити, або залиши як є.
- Якщо соус розшарувався, додайте ще холодного масла, або трішки вершків та перебийте блендером.
Смачного!
Рецепт соусу Вінегрет
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю, краще обирати шалот, дрібними кубиками.
- Змішуємо всі інгредієнти в мисці та доводимо до однорідної консистенції..
Смачного!