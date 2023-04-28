Три известных соуса к рыбе: готовим классические рецепты

Чтобы придать блюду особый вкус, шеф-повара всегда используют соусы. Посредством этого элемента можно как поднять блюдо на новый уровень, так и испортить неудачным исполнением.

Мы подобрали три самых популярных классических рецепта соусов, которые отлично подойдут к белой рыбе, Голандес – к красной.

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Готовьте, экспериментируйте и удивляйте своих родных и гостей не только вкусными блюдами из рыбы, но и идеальными соусами к ним.

Рецепт соуса Голандес

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82,5%;

– 7 сырых куриных желтков;

– соль;

– 15 граммов винного экстракта.

Для винного экстракта:

– 50 – 70 миллилитров белого винного уксуса;

– 50 граммов белого вина;

– белый перец;

– лавровый лист;

– эстрагон.

Приготовление:

Для приготовления экстракта соединяем все ингредиенты в сотейнике и выпарьте все в 5 раз. Тщательно все процеживаем через мелкое сито. Если у вас нет возможности готовить винный экстракт, добавьте к нему лимонный сок.

Сливочное масло растапливаем в сотейнике на слабом огне при температуре около 80 градусов.

В сковороде смешайте желтки, соль, основную часть экстракта и медленно разогреваем интенсивно помешивая венчиком.

Голландский соус / Фото Серьезная еда

Нагреваем смесь до 70-80 градусов. Когда она начнет густеть, взбивается и теряет привкус яйца, добавляем в смесь горячее сливочное масло.

Отправляем сковороду на плиту и очень пристально смотрим за ее температурой. Если нагреть соус выше 85 градусов, он свернется.

В конце пробуем и доводим по вкусу солью и перцем. Готовый соус имеет текстуру густой сметаны, а вкус приятный слегка соленый и кисловатый с ярким творожным оттенком.

Приятного аппетита!

Рецепт соуса Бер Блан

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 20 граммов лука шалот;

– 1 столовая ложка яблочного или виноградного уксуса;

– 1 столовая ложка белого вина;

– 100 граммов сливочного масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем мелкими кубиками лук. Переводим в маленький сотейник и вливаем уксус и вино. Выпариваем на медленном огне, чтобы осталась 1 столовая ложка соуса.

Нарезаем холодное масло кубиками и по одному добавляем к луку. Помешивать ложкой или лопаткой нельзя, используйте только движения сотейником.

Солим и перчим соус.

Для подачи его можно процедить или оставь как есть.

Если соус расслоился, добавьте еще холодное масло или немного сливок и перебейте блендером.

Приятного аппетита!

Рецепт соуса Винегрет

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 20 граммов лука;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 чайные ложки сладкой горчицы;

– 70 граммов оливкового масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.

Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.

Приятного аппетита!