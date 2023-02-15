Рецепт спагетти в томатно-сливочном соусе с курицей
15 февраля 2023, 11:52Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Макароны – всегда удачное решение для быстрого обеда или ужина. Их можно комбинировать с разными соусами, мясом или рыбой.
Вкусная паста в томатно-сливочном соусе готовится через 20 минут. Вам не нужно долго стоять на кухне, а сэкономленное время можно использовать для совместного просмотра фильма с семьей.
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Кстати, спагетти можно заменить на обычные макароны, вкус блюда от этого не изменится. Также отдельно в пасту можно подать свежий салат или маринованные овощи.
Рецепт спагетти в томатно-сливочном соусе
- Время: 20 минут
- Порции: 2
– 1 куриное филе;
– 200 граммов спагетти твердых сортов;
– 2 больших помидора;
– 200 граммов томатов в соке;
– 3 столовые ложки сметаны или жирные густые сливки;
– 1 маленький лук;
– 1 зубчик чеснока;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец;
– сухие итальянские травы;
– пармезан или другой любимый сыр.
Приготовление:
- Помидоры надрезаем, заливаем кипятком, оставляем на 5 минут.
- Нарезаем лук, чеснок, филе, филе сразу солим и перчим. С помидоров снимаем кожицу и нарезаем.
- Спагетти отвариваем и параллельно готовим соус: немного поджариваем на масле филе, добавляем лук, жарим до прозрачности лука. Добавляем нарезанные помидоры, чеснок, подсаливаем, тушим до готовности.
- Добавляем томаты в соку или разбавленную в воде томатную пасту, 1,5 черпака воды из пасты, сметану, солим, добавляем итальянские травы.
- В соус добавляем спагетти и прогреваем вместе от закипания 2 минуты, соус должен окутать пасту.
- Посыпаем блюдо любимым творогом.
Приятного аппетита!