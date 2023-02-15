Рецепт спагетти в томатно-сливочном соусе с курицей

Макароны – всегда удачное решение для быстрого обеда или ужина. Их можно комбинировать с разными соусами, мясом или рыбой.

Вкусная паста в томатно-сливочном соусе готовится через 20 минут. Вам не нужно долго стоять на кухне, а сэкономленное время можно использовать для совместного просмотра фильма с семьей.

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Кстати, спагетти можно заменить на обычные макароны, вкус блюда от этого не изменится. Также отдельно в пасту можно подать свежий салат или маринованные овощи.

Рецепт спагетти в томатно-сливочном соусе

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

– 1 куриное филе;– 200 граммов спагетти твердых сортов;– 2 больших помидора;– 200 граммов томатов в соке;– 3 столовые ложки сметаны или жирные густые сливки;– 1 маленький лук;– 1 зубчик чеснока;– масло;– соль;– черный молотый перец;– сухие итальянские травы;– пармезан или другой любимый сыр.

Приготовление:

Помидоры надрезаем, заливаем кипятком, оставляем на 5 минут.

Нарезаем лук, чеснок, филе, филе сразу солим и перчим. С помидоров снимаем кожицу и нарезаем.

Спагетти отвариваем и параллельно готовим соус: немного поджариваем на масле филе, добавляем лук, жарим до прозрачности лука. Добавляем нарезанные помидоры, чеснок, подсаливаем, тушим до готовности.

Добавляем томаты в соку или разбавленную в воде томатную пасту, 1,5 черпака воды из пасты, сметану, солим, добавляем итальянские травы.

В соус добавляем спагетти и прогреваем вместе от закипания 2 минуты, соус должен окутать пасту.

Посыпаем блюдо любимым творогом.

Приятного аппетита!