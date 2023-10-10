Гости будут удовлетворены: как приготовить сухое красное вино
10 октября 2023, 20:10Читати новину українською
Приготовление вина на дому – это увлекательный и интересный процесс. А еще так оригинально предложить гостям напиток, сделанный своими руками!
Сухое вино – универсальный напиток, подходящий практически к любым блюдам. Это увлекательный процесс, который вы захотите повторить каждый сезон.
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Рецепт красного сухого вина
- Время: 4 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 – 5 килограмма красного винограда;
– 2 килограмма сахара;
– 4 литра воды;
– 1 упаковка винных дрожжей.
Приготовление:
- Виноград необходимо тщательно вымыть и удалить стебли и другие ненужные детали.
- Разместите виноград в гидраторе. Измельчите виноград, чтобы добыть сок. Можно также использовать гидравлический пресс для выжимания сока.
- Добавьте сахар к соку и хорошо перемешайте, пока сахар полностью не растворится.
- С помощью резиновых перчаток добавьте винные дрожжи к смеси.
- Они помогут процессу брожения и превращения сока в вино. Закройте сок в герметичную емкость крышкой или марлей.
- Разместите емкость в холодном и черном месте. Пусть смесь бродит примерно 2 – 3 недель. Вы увидите, как смесь начнет выпускать пузырьки и пахнуть вином.
- После завершения брожения выжмите сок из осадка и перелейте его через марлю в другую посуду. Разрешите вину созревать в течение нескольких месяцев. Чем дольше вы оставите его, тем выдержаннее будет у него вкус.