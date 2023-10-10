Гости будут удовлетворены: как приготовить сухое красное вино

Сухое вино – универсальный напиток, подходящий практически к любым блюдам. Это увлекательный процесс, который вы захотите повторить каждый сезон.

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Невероятный вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 4 – 5 килограмма красного винограда;

– 2 килограмма сахара;

– 4 литра воды;

– 1 упаковка винных дрожжей.

Приготовление:

Виноград необходимо тщательно вымыть и удалить стебли и другие ненужные детали.

Разместите виноград в гидраторе. Измельчите виноград, чтобы добыть сок. Можно также использовать гидравлический пресс для выжимания сока.

Добавьте сахар к соку и хорошо перемешайте, пока сахар полностью не растворится.

С помощью резиновых перчаток добавьте винные дрожжи к смеси.

Они помогут процессу брожения и превращения сока в вино. Закройте сок в герметичную емкость крышкой или марлей.

Разместите емкость в холодном и черном месте. Пусть смесь бродит примерно 2 – 3 недель. Вы увидите, как смесь начнет выпускать пузырьки и пахнуть вином.