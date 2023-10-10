Сухе вино – універсальний напій, який підходить практично до будь-яких страв. Це захопливий процес, який ви захочете повторити кожного сезону.
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Рецепт червоного сухого вина
- Час: 4 години
- Порцій: 4
Неймовірний смак / Фото unsplash
Приготування:
- Виноград потрібно ретельно вимити та видалити стебла та інші непотрібні деталі.
- Розмістіть виноград у гідраторі. Подрібніть виноград, щоб видобути сік. Можна також використовувати гідравлічний прес для вижимання соку.
- Додайте цукор до соку та добре перемішайте, доки цукор повністю не розчиниться.
- За допомогою гумових рукавичок додайте винні дріжджі до суміші.
- Вони допоможуть процесу бродіння та перетворення соку в вино. Закрийте сік у герметичу ємкість кришкою або марлею.
- Розмістіть ємність в прохолодному і темному місці. Нехай суміш бродить впродовж приблизно 2 – 3 тижнів. Ви побачите, як суміш почне випускати бульбашки та пахнути вином.
- Після завершення бродіння вижміть сік з осаду і перелийте його через марлю в інший посуд.Дозвольте вину дозрівати протягом кількох місяців. Чим довше ви залишите його, тим витриманішим буде у нього смак.