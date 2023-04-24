Сытный супчик с телятиной – отличный вариант для первого блюда, которое не отягощает желудок, а оставит в нем приятную легкость.
Читайте также Охлажденная или замороженная говядина: какую лучше выбрать
Также его не трудно готовить, не нужно покупать дорогих ингредиентов. Только мясо, картофель, помидор, лук и перец.
Рецепт супа из телятины
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В кастрюльку добавляем немного масла и обжариваем лучок.
- Добавляем мелко нарезанную телятину и обжариваем.
- Заливаем водой (вода должна покрыть мясо) и готовим 20 минут.
- Добавляем овощи, солим, перчим и обязательно добавляем зрение (будет очень вкусно).
- Заливаем водой и добавляем 2 столовые ложки томатной пасты, готовим еще 20 минут.
Приятного аппетита!