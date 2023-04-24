Ситний супчик з телятиною – відмінний варіант для першої страви, яка не обтяжить шлунок, а залишить у ньому приємну легкість.

Читайте також Охолоджена чи заморожена яловичина: яку краще обрати

Також, його не важко готувати, не потрібно купувати дорогих інгредієнтів. Тільки м'ясо, картопля, помідор, цибуля та перець.

Рецепт супу з телятини

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 300 грамів телятини;

– 1 цибуля;

– 3 – 4 картоплини;

– помідор;

– солодкий перець;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– зіра;

– сіль;

– свіжа зелень.

Приготування:

В каструльку додаємо трішки олії та обсмажуємо цибульку.

Додаємо мілко нарізану телятину та обсмажуємо.

Заливаємо водичкою (вода повинна покрити м’ясо) та готуємо 20 хвилин.

Додаємо овочі, солимо, перчимо та обов’язково додаємо зіру (буде дуже смачно).

Заливаємо водою та додаємо 2 столових ложки томатної пасти, готуємо ще 20 хвилин.

Смачного!