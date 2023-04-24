Ситний супчик з телятиною – відмінний варіант для першої страви, яка не обтяжить шлунок, а залишить у ньому приємну легкість.
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Також, його не важко готувати, не потрібно купувати дорогих інгредієнтів. Тільки м'ясо, картопля, помідор, цибуля та перець.
Рецепт супу з телятини
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- В каструльку додаємо трішки олії та обсмажуємо цибульку.
- Додаємо мілко нарізану телятину та обсмажуємо.
- Заливаємо водичкою (вода повинна покрити м’ясо) та готуємо 20 хвилин.
- Додаємо овочі, солимо, перчимо та обов’язково додаємо зіру (буде дуже смачно).
- Заливаємо водою та додаємо 2 столових ложки томатної пасти, готуємо ще 20 хвилин.
Смачного!