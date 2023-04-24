Как приготовить суп с телятиной – рецепт на каждый день

24 апреля 2023, 12:54
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Вкусные домашние рецепты

Формируя ежедневный рацион для себя и семьи, не нужно забывать о первых блюдах. Мы выбрали рецепт вкусного супа с мясом, который точно станет вашим фаворитом.

Сытный супчик с телятиной – отличный вариант для первого блюда, которое не отягощает желудок, а оставит в нем приятную легкость.

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Также его не трудно готовить, не нужно покупать дорогих ингредиентов. Только мясо, картофель, помидор, лук и перец.

Рецепт супа из телятины

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • В кастрюльку добавляем немного масла и обжариваем лучок.
  • Добавляем мелко нарезанную телятину и обжариваем.
  • Заливаем водой (вода должна покрыть мясо) и готовим 20 минут.
  • Добавляем овощи, солим, перчим и обязательно добавляем зрение (будет очень вкусно).
  • Заливаем водой и добавляем 2 столовые ложки томатной пасты, готовим еще 20 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак