Как приготовить суп с телятиной – рецепт на каждый день

Формируя ежедневный рацион для себя и семьи, не нужно забывать о первых блюдах. Мы выбрали рецепт вкусного супа с мясом, который точно станет вашим фаворитом.

Сытный супчик с телятиной – отличный вариант для первого блюда, которое не отягощает желудок, а оставит в нем приятную легкость.

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Также его не трудно готовить, не нужно покупать дорогих ингредиентов. Только мясо, картофель, помидор, лук и перец.

Рецепт супа из телятины

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 300 граммов телятины;

– 1 лук;

– 3 – 4 картофелины;

– помидор;

– сладкий перец;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– зира;

– соль;

– свежая зелень.

Приготовление:

В кастрюльку добавляем немного масла и обжариваем лучок.

Добавляем мелко нарезанную телятину и обжариваем.

Заливаем водой (вода должна покрыть мясо) и готовим 20 минут.

Добавляем овощи, солим, перчим и обязательно добавляем зрение (будет очень вкусно).

Заливаем водой и добавляем 2 столовые ложки томатной пасты, готовим еще 20 минут.

Приятного аппетита!