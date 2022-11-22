На большую компанию: готовим свиную рульку в пиве

22 ноября 2022 , 08:27
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Свиная рулька не частый гость на нашем столе, но хоть раз в год ее можно приготовить для семейного застолья.

Если вы ждете в гости большую компанию друзей или родственников – обязательно приготовьте для них свиную рульку. Процесс не сложный, хоть и длительный.

Читайте также Курочка в маринаде и колбаски гриль: чем подкрепиться между отключениями света

Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями проверенным рецептом свиной рульки в пиве, которую сама готовит дома для родных. А еще это классное блюдо для праздничного стола.

Рецепт свиной рульки в пиве

  • Время: 3 – 4 часа (2 дня на подготовку)
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 2 килограмма рульки;
– 1,5 литра светлого пива;
– 1 головка чеснока;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотая копченая паприка;
– кориандр.

Приготовление:

  • Для начала свиную рульку необходимо замочить в холодном рассоле. На литр воды берем примерно 60 г соли. Покидаем ее на ночь, только так она полностью просолится и ее легко будет отмыть от грязи.
  • Далее достаем рульку, чистим ножом и маринуем: чеснок измельчите ножом вместе со специями. Заматываем в пленку и в холодильник. Желательно в день или на ночь.

Свиная рулька / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Перекладываем рульку в тару в которой она будет запекаться, добавляем туда очищенный и разрезанный пополам лук, морковь большими кусками, травы, лавровый лист, немного соли и перца.
  • Заливаем все это пивом, накрываем фольгой и тушим 3 – 4 часа при 170 градусах в духовке. После этого снимаем фольгу и даем ей немного подрумяниться.
  • Подаем свиную рульку с пюре и овощами.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак