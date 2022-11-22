Якщо ви чекаєте в гості велику компанію друзів чи родичів – обов'язково приготуйте для них свинячу рульку. Процес не складний, хоч і тривалий.
Читайте також Курочка в маринаді та ковбаски гриль: чим підкріпитися між відключеннями світла
Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами перевіреним рецептом свинячої рульки в пиві, яку сама готує вдома для рідних. А ще це класна страва для святкового столу.
Рецепт свинячої рульки в пиві
- Час: 3 – 4 години (2 доби на підготовку)
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Для початку свинячу рульку необхідно замочити у холодному розсолі. На літр води беремо приблизно 60 грамів солі. Залишаємо її на ніч, тільки так вона повністю просолиться і її легко буде відмити від бруду.
- Далі дістаємо рульку, чистимо ножем та маринуємо: часник подрібніть ножем разом зі спеціями. Замотуємо в плівку і в холодильник. Бажано на день, або на ніч.
Свиняча рулька / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Перекладаємо рульку в тару в якій вона буде запікатись, додаємо туди очищену та розрізану навпіл цибулю, моркву великими шматками, трави, лавровий лист, трішки солі і перцю.
- Заливаємо це все пивом, накриваємо фольгою і тушкуємо 3 – 4 години при 170 градусах в духовці. Після цього знімаємо фольгу і даємо їй трішки підрум'янитись.
- Подаємо свинячу рульку з пюре і овочами.
Смачного!