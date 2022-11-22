Если вы ждете в гости большую компанию друзей или родственников – обязательно приготовьте для них свиную рульку. Процесс не сложный, хоть и длительный.
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Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями проверенным рецептом свиной рульки в пиве, которую сама готовит дома для родных. А еще это классное блюдо для праздничного стола.
Рецепт свиной рульки в пиве
- Время: 3 – 4 часа (2 дня на подготовку)
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для начала свиную рульку необходимо замочить в холодном рассоле. На литр воды берем примерно 60 г соли. Покидаем ее на ночь, только так она полностью просолится и ее легко будет отмыть от грязи.
- Далее достаем рульку, чистим ножом и маринуем: чеснок измельчите ножом вместе со специями. Заматываем в пленку и в холодильник. Желательно в день или на ночь.
Свиная рулька / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Перекладываем рульку в тару в которой она будет запекаться, добавляем туда очищенный и разрезанный пополам лук, морковь большими кусками, травы, лавровый лист, немного соли и перца.
- Заливаем все это пивом, накрываем фольгой и тушим 3 – 4 часа при 170 градусах в духовке. После этого снимаем фольгу и даем ей немного подрумяниться.
- Подаем свиную рульку с пюре и овощами.
Приятного тебе аппетита!