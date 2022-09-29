У каждой опытной хозяйки есть свой особый рецепт сырника, иногда он может передаваться из поколения в поколение. Главная проблема, с которой можно встретиться в процессе его приготовления – десерт может получиться слишком сухим. Чтобы предотвратить это, для десерта стоит брать замороженный сыр.
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Сырник из замороженного сыра: рецепт
Время: 1 час 30 минут
Порций: ориентировочно для 8 человек
Десерт, который нравится всем / Фото Unsplash
Ингредиенты:
Низ (основа)
- шоколадное печенье/бисквиты – 120 граммов;
- сливочное масло – 35 граммов.
Сирная масса
- 800 грамм сыра (после размораживания);
- 3 столовых пудинга с ванильным вкусом (можно добавить больше, если сыр после размораживания слишком жидкий);
- 160 грамм обычного сахара;
- пакетик ванильного сахара;
- яйца – 3.
Глазурь
- сливочное масло – 20 грамм;
- сахар – 4 – 5 чайных ложек;
- какао – 3 чайные ложки;
- холодное молоко – 1 столовая ложка.
Приготовление:
- Сначала готовим основание. Крошим печенье и соединяем с размягченным маслом. Выкладываем на дно формы, хорошо разминаем и ставим в холодильник.
- Теперь беремся за творожную массу. Все ингредиенты для нее соединяем в одной миске и перемешиваем до однородности. Выливаем в форму, в которой мы заготовили "дно".
- Выпекаем сырник примерно час при температуре 170 градусов. Под решетку ставим кипяток, налитый в большую форму, сотейник или другую емкость. После готовности убираем на несколько часов в холодильник.
- Украшаем сырник глазурью. Все ингредиенты кладем в одну емкость, доводим до кипения и варим до легкого загустения. Поливаем глазурью чизкейк, по желанию моно украсим десерт орехами.
Приятного аппетита!