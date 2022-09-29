Кожна досвідчена господиня має свій особливий рецепт сирника, інколи він може передаватися із покоління у покоління. Головна проблема, з якою можна зустрітися в процесі його приготування – десерт може вийти надто сухим. Аби цьому запобігти, для десерту варто брати заморожений сир.
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Сирник із замороженого сиру: рецепт
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: орієнтовно для 8 осіб
Десерт, який подобається усім / Фото Unsplash
Інгредієнти:
Низ (основа)
- шоколадне печиво / бісквіти – 120 грамів;
- вершкове масло – 35 грамів.
Сирна маса
- 800 грамів сиру (після розморожування);
- 3 столові пудингу з ванільним смаком (можна додати більше, якщо сир після розморожування надто рідкий);
- 160 грамів звичайного цукру;
- пакетик ванільного цукру;
- яйця – 3.
Глазур
- вершкове масло – 20 грамів;
- цукор – 4 – 5 чайних ложок;
- какао – 3 чайні ложки;
- холодне молоко – 1 столова ложка.
Приготування:
- Спочатку готуємо основу. Кришимо печиво та з'єднуємо з розм'якшеним маслом. Викладаємо на дно форми, добре розминаємо та ставимо у холодильник.
- Тепер беремося за сирну масу. Усі інгредієнти для неї з'єднуємо в одній мисці та вимішуємо до однорідності. Виливаємо у форму, в якій ми заготували "дно".
- Випікаємо сирник приблизно годину при температурі 170 градусів. Під решітку ставимо окріп, налитий у більшу форму, сотейник або іншу ємність. Після готовності прибираємо на кілька годин у холодильник.
- Прикрашаємо сирник глазур'ю. Всі інгредієнти кладемо в одну ємність, доводимо до кипіння та варимо до легкого загустіння. Поливаємо глазур'ю чізкейк, за бажанням мона прикрасити десерт горіхами.
Смачного!