Когда десерт хочется, а уставать – нет: готовим ванильный сырник из замороженного сыра

Сырник – это отличный десерт, который любят как взрослые, так и дети. Он может стать украшением в любой день и дополнить осеннюю дождевую атмосферу в любой ситуации.

У каждой опытной хозяйки есть свой особый рецепт сырника, иногда он может передаваться из поколения в поколение. Главная проблема, с которой можно встретиться в процессе его приготовления – десерт может получиться слишком сухим. Чтобы предотвратить это, для десерта стоит брать замороженный сыр.

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Сырник из замороженного сыра: рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: ориентировочно для 8 человек

Десерт, который нравится всем / Фото Unsplash

Ингредиенты:

Низ (основа)

шоколадное печенье/бисквиты – 120 граммов;

сливочное масло – 35 граммов.

Сирная масса

800 грамм сыра (после размораживания);

3 столовых пудинга с ванильным вкусом (можно добавить больше, если сыр после размораживания слишком жидкий);

160 грамм обычного сахара;

пакетик ванильного сахара;

яйца – 3.

Глазурь

сливочное масло – 20 грамм;

сахар – 4 – 5 чайных ложек;

какао – 3 чайные ложки;

холодное молоко – 1 столовая ложка.

Приготовление:

Сначала готовим основание. Крошим печенье и соединяем с размягченным маслом. Выкладываем на дно формы, хорошо разминаем и ставим в холодильник.

Теперь беремся за творожную массу. Все ингредиенты для нее соединяем в одной миске и перемешиваем до однородности. Выливаем в форму, в которой мы заготовили "дно". Выпекаем сырник примерно час при температуре 170 градусов. Под решетку ставим кипяток, налитый в большую форму, сотейник или другую емкость. После готовности убираем на несколько часов в холодильник. Украшаем сырник глазурью. Все ингредиенты кладем в одну емкость, доводим до кипения и варим до легкого загустения. Поливаем глазурью чизкейк, по желанию моно украсим десерт орехами.

Приятного аппетита!