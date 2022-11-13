Сырники – одно из любимых блюд украинцев, ведь их легко и быстро готовить, они вкусные и пышные. Но чтобы они удались и были воздушные, нежные и прожаренные – нужно знать несколько простых секретов, которыми охотно поделился Владимир Ярославский.

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Именно по этому рецепту готовят сырники в его ресторанах. Аналогичные вы с легкостью можете приготовить дома и удивить родных совершенством блюда.



Сырники / Фото из личного архива Владимира Ярославского

Секреты удачных сырников

Кисломолочный творог должен быть жирностью 9-12%, но он должен быть сухим.

Чтобы он не был водянистым, обязательно отожмите его через марлю.

Не нужно перемешивать тесто на сырники слишком долго, чтобы не потерять текстуру.



Сырники / Фото из личного архива Владимира Ярославского

Рецепт сырников

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра (отжатого);

– 1 яичный желток;

– 2 столовые ложки сахара;

– 25 – 30 граммов пшеничной муки;

– ваниль или ванильный сахар.

Приготовление:

Смешайте кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Всыпьте муку и перемешайте.

Присыпьте доску или столешницу мукой, выложите творожную массу и сформируйте все колбаской. Нарежьте "шайбами", из них сформуйте шарики, а дальше, с помощью тупой части ножа сформуйте сырники.



Сырники / Фото из личного архива Владимира Ярославского

Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, обжарьте сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запеките в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью приготовьте их на сковороде.

Подавайте готовые сырники со сметаной, домашним вареньем или шоколадной пастой.

Приятного тебе аппетита!