Сырники – одно из любимых блюд украинцев, ведь их легко и быстро готовить, они вкусные и пышные. Но чтобы они удались и были воздушные, нежные и прожаренные – нужно знать несколько простых секретов, которыми охотно поделился Владимир Ярославский.
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Именно по этому рецепту готовят сырники в его ресторанах. Аналогичные вы с легкостью можете приготовить дома и удивить родных совершенством блюда.
Сырники / Фото из личного архива Владимира Ярославского
Секреты удачных сырников
- Кисломолочный творог должен быть жирностью 9-12%, но он должен быть сухим.
- Чтобы он не был водянистым, обязательно отожмите его через марлю.
- Не нужно перемешивать тесто на сырники слишком долго, чтобы не потерять текстуру.
Сырники / Фото из личного архива Владимира Ярославского
Рецепт сырников
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Смешайте кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Всыпьте муку и перемешайте.
- Присыпьте доску или столешницу мукой, выложите творожную массу и сформируйте все колбаской. Нарежьте "шайбами", из них сформуйте шарики, а дальше, с помощью тупой части ножа сформуйте сырники.
Сырники / Фото из личного архива Владимира Ярославского
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, обжарьте сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запеките в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью приготовьте их на сковороде.
- Подавайте готовые сырники со сметаной, домашним вареньем или шоколадной пастой.
Приятного тебе аппетита!