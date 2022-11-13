Сирники – одна з улюблених страв українців, адже їх легко та швидко готувати, вони смачні та пишні. Але, щоб вони вдалися і були повітряні, ніжні та просмажені – потрібно знати кілька простих секретів, якими залюбки поділився Володимир Ярославський.
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Саме за цим рецептом готують сирники у його ресторанах. Аналогічні ви з легкістю можете приготувати вдома та здивувати рідних довершеністю страви.
Сирники / Фото з особистого архіву Володимира Ярославського
Секрети вдалих сирників
- Кисломолочний сир повинен бути жирністю 9 – 12%, але він повинен бути сухим.
- Щоб він не був водянистий, обов'язково відіжміть його через марлю.
- Не потрібно перемішувати тісто на сирники надто довго, щоб не втратити текстуру.
Сирники / Фото з особистого архіву Володимира Ярославського
Рецепт сирників
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Змішайте кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Всипте борошно та ще раз перемішайте.
- Присипте дошку або стільницю борошном, викладіть сирну масу та сформуйте все "ковбаскою". Наріжте "шайбами", з них сформуйте кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа сформуйте сирники.
Сирники / Фото з особистого архіву Володимира Ярославського
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажте сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запечіть в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю доготуйте їх на сковорідці.
- Подавайте готові сирники зі сметаною, домашнім варенням чи шоколадною пастою.
Смачного!