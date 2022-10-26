Если у вас остался кисломолочный сыр и есть небольшое количество мякоти тыквы – приготовьте из этих ингредиентов домашние сырники.

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Они быстро и легко готовятся на сковороде, по желанию можно также использовать духовку. Лиза Глинская уверяет, что такое блюдо станет излюбленным вариантом осеннего завтрака или обеда.

Рецепт сырников с тыквой

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Натрите сырую очищенную тыкву на терке. С апельсина снимите цедру и смешайте все с корицей. Оставьте массу из тыквы, цедры и корицы "отдохнуть".
  • Кисломолочный сыр перетрите через сито, добавьте сахар, муку и соль. Добавьте в сырую тыквенную массу и перемешайте.


Сырники из тыквы / Фото из личного архива Елизаветы Глинской

  • Сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
  • Готовые сырники переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  • Тыквенные творожники подавайте к столу со сметаной или любимым вареньем.

Приятного тебе аппетита!