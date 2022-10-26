Сырники с секретным ингредиентом: рецепт, который покорит не только желудок
26 октября 2022 , 10:00Читати новину українською
Источник:инстаграмм Лизы Глинской
Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным и простым рецептом домашних сырников с секретным ингредиентом. Она выбрала для блюда тыкву.
Если у вас остался кисломолочный сыр и есть небольшое количество мякоти тыквы – приготовьте из этих ингредиентов домашние сырники.
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Они быстро и легко готовятся на сковороде, по желанию можно также использовать духовку. Лиза Глинская уверяет, что такое блюдо станет излюбленным вариантом осеннего завтрака или обеда.
Рецепт сырников с тыквой
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 400 граммов кисломолочного сыра;
– 150 граммов тыквы;
– 30 граммов сахара;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 куриное яйцо;
– цедра одного апельсина;
– молотая корица (по желанию);
– соль.
Приготовление:
- Натрите сырую очищенную тыкву на терке. С апельсина снимите цедру и смешайте все с корицей. Оставьте массу из тыквы, цедры и корицы "отдохнуть".
- Кисломолочный сыр перетрите через сито, добавьте сахар, муку и соль. Добавьте в сырую тыквенную массу и перемешайте.
Сырники из тыквы / Фото из личного архива Елизаветы Глинской
- Сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
- Готовые сырники переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Тыквенные творожники подавайте к столу со сметаной или любимым вареньем.
Приятного тебе аппетита!