Мы подобрали простой рецепт творожного кулича "Три шоколада", чтобы вы могли порадовать семью вкусный Пасхальным десертом, не тратя на процесс приготовления много времени и энергии.
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Сырный кулич получается очень вкусным, ярким и невероятно сытным. Черный, молочный и белый шоколад отлично дополняют вкус домашнего сыра, а декором вкусности могут быть шоколадные яйца с начинками пралине.
Рецепт сырного кулича без выпечки
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Сыр, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соединяем и хорошо взбиваем блендером. Делим сразу творожную массу на три равные части.
- В удобную тарелку кладем форму, застилаем марлей, которая сложена в 2 – 3 раза.
- К каждой из частей сырной массы добавляем растопленный шоколад, перемешиваем и поочередно выкладываем в форму. Заворачиваем марлю, кладем сверху что-то тяжелое и отправляем на ночь кулич в холодильник.
- ️Марлю разворачиваем в осторожно переворачиваем форму с куличом на тарелку. Снимаем марлю, украшаем кулич, и смакуем.
Приятного аппетита!