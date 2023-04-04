Мы подобрали простой рецепт творожного кулича "Три шоколада", чтобы вы могли порадовать семью вкусный Пасхальным десертом, не тратя на процесс приготовления много времени и энергии.

Читайте также Три вкусные закуски к столу на скорую руку: простые рецепты

Сырный кулич получается очень вкусным, ярким и невероятно сытным. Черный, молочный и белый шоколад отлично дополняют вкус домашнего сыра, а декором вкусности могут быть шоколадные яйца с начинками пралине.

Рецепт сырного кулича без выпечки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 500 граммов сыра кисломолочного

– 100 граммов мягкого сливочного масла

– 100 граммов сметаны

– 100 граммов сахарной пудры

– ваниль

– по 60 граммов белого, молочного и черного шоколада

– шоколад и шоколадные яички для декора.

Приготовление:

Сыр, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соединяем и хорошо взбиваем блендером. Делим сразу творожную массу на три равные части.

В удобную тарелку кладем форму, застилаем марлей, которая сложена в 2 – 3 раза.

К каждой из частей сырной массы добавляем растопленный шоколад, перемешиваем и поочередно выкладываем в форму. Заворачиваем марлю, кладем сверху что-то тяжелое и отправляем на ночь кулич в холодильник.

️Марлю разворачиваем в осторожно переворачиваем форму с куличом на тарелку. Снимаем марлю, украшаем кулич, и смакуем.

Приятного аппетита!