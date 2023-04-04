Ми дібрали простий рецепт сирної паски "Три шоколади", аби ви могли потішити сім'ю смачний Великоднім десертом, не витрачаючи на процес приготування багато часу і енергії.
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Сирна паска виходить дуже смачною, яскравою та неймовірно ситною. Чорний, молочний та білий шоколади відмінно доповнюють смак домашнього сиру, а декором смаколика можуть бути шоколадні яйця з начинками праліне.
Рецепт сирної паски без випікання
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- ️Сир, м'яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль з'єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на три рівні частини.
- ️В зручну тарілку кладемо форму, застилаємо марлею, яка складена у 2 – 3 рази.
- ️До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад, перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. Загортаємо марлю, кладемо зверху щось важке і відправляємо на ніч паску в холодильник.
- ️Марлю розгортуємо в обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо.
Смачного!