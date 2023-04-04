Ми дібрали простий рецепт сирної паски "Три шоколади", аби ви могли потішити сім'ю смачний Великоднім десертом, не витрачаючи на процес приготування багато часу і енергії.

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Сирна паска виходить дуже смачною, яскравою та неймовірно ситною. Чорний, молочний та білий шоколади відмінно доповнюють смак домашнього сиру, а декором смаколика можуть бути шоколадні яйця з начинками праліне.

Рецепт сирної паски без випікання

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру кисломолочного

– 100 грамів м’якого вершкового масла

– 100 грамів сметани

– 100 грамів цукрової пудри

– ваніль

– по 60 грамів білого, молочного і чорного шоколаду

– шоколад і шоколадні яєчка для декору.

Приготування:

️Сир, м'яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль з'єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на три рівні частини.

️В зручну тарілку кладемо форму, застилаємо марлею, яка складена у 2 – 3 рази.

️До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад, перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. Загортаємо марлю, кладемо зверху щось важке і відправляємо на ніч паску в холодильник.

️Марлю розгортуємо в обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо.

Смачного!