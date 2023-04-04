Готовимся к Пасхе 2023 – рецепт творожного кулича с шоколадом без выпечки

Кроме традиционно куличи с изюмом, на Пасху подают творожный кулич без выпекания. Ее основой является кисломолочный творог, вкус дополняют шоколадом, кокосовой стружкой или другими ингредиентами.

Мы подобрали простой рецепт творожного кулича "Три шоколада", чтобы вы могли порадовать семью вкусный Пасхальным десертом, не тратя на процесс приготовления много времени и энергии.

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Сырный кулич получается очень вкусным, ярким и невероятно сытным. Черный, молочный и белый шоколад отлично дополняют вкус домашнего сыра, а декором вкусности могут быть шоколадные яйца с начинками пралине.

Рецепт сырного кулича без выпечки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 500 граммов сыра кисломолочного

– 100 граммов мягкого сливочного масла

– 100 граммов сметаны

– 100 граммов сахарной пудры

– ваниль

– по 60 граммов белого, молочного и черного шоколада

– шоколад и шоколадные яички для декора.

Приготовление:

Сыр, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соединяем и хорошо взбиваем блендером. Делим сразу творожную массу на три равные части.

В удобную тарелку кладем форму, застилаем марлей, которая сложена в 2 – 3 раза.

К каждой из частей сырной массы добавляем растопленный шоколад, перемешиваем и поочередно выкладываем в форму. Заворачиваем марлю, кладем сверху что-то тяжелое и отправляем на ночь кулич в холодильник.

️Марлю разворачиваем в осторожно переворачиваем форму с куличом на тарелку. Снимаем марлю, украшаем кулич, и смакуем.

Приятного аппетита!