Новый рецепт пасхи на Пасху 2023: готовим из сыра и белого шоколада
3 апреля 2023, 11:34Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Кулинарное искусство каждый день становится все более совершенным, шеф-повара создают новые рецепты, а умелые хозяйки моментально их овладевают.
Творог с ягодами в белом шоколаде – это именно тот вариант, когда рождаются новые кулинарные шедевры. Вы только представьте: тонкий слой белого шоколада, окутывающий нежные слои сырной массы и яркую ягодную начинку между ними.
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Такой творожный кулич оценят все на Пасху 2023, ведь рецепт новый, и после вкушения этого шедевра вам точно придется им поделиться с друзьями.
Рецепт сырного кулича в белом шоколаде.
- Время: 4 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Шоколад растапливаем в микроволновке или водяной бане. Переливаем в силиконовую форму и равномерно распределяем (можно кисточкой). Убираем в холодильник до застывания. ⠀ ⠀
- Клубнику нарезаем кубиками, добавляем остальные ингредиенты и доводим до кипения. Варим 2 – 3 минуты до загущения и даем остыть.
- Для творожной массы желатин добавляем к сливкам, перемешиваем и оставляем на 20 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.
- В сыр добавляем сахарную пудру, мягкое сливочное масло, растопленный желатин со сливками и пробиваем блендером до однородной массы.
- В форму с шоколадной основой слоями кладем творожную массу и клубничную прослойку. Убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!