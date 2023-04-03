Сирна паска з ягодами в білому шоколаді – це саме той варіант, коли народжуються нові кулінарні шедеври. Ви тільки уявіть: тонкий шар білого шоколаду, який огортає ніжні шари сирної маси та яскрава ягідна начинка між ними.

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Таку сирну паску оцінять всі на Великдень 2023, адже рецепт новий, і після куштування цього шедевру вам точно прийдеться ним поділитися з друзями.

Рецепт сирної паски в білому шоколаді

Час: 4 години

4 години Порції: 1

Інгредієнти на форму 12 сантиметрів:

– 200 грамів білого шоколаду;

– 150 грамів полуниці (можна взяти будь-які свіжі або розморожені ягоди);

– 50 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 2 грами агар-агару.

Для сирної маси:

– 10 грамів желатину;

– 130 грамів вершків 33%;

– 500 грамів вершкового або кисломолочного сиру;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Переливаємо в силіконову форму і рівномірно розподіляємо (можна пензликом). Прибираємо у холодильник до застигання. ⠀ ⠀

Полуницю нарізаємо кубиками, додаємо решту інгредієнтів і доводимо до кипіння. Варимо 2 – 3 хвилини до загущення і даємо охолонути.

Для сирної маси желатин додаємо до вершків, перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті.

До сиру додаємо цукрову пудру, м’яке вершкове масло, розтоплений желатин з вершками та пробиваємо блендером до однорідної маси.

У форму з шоколадною основою шарами кладемо сирну масу та полуничний прошарок. Прибираємо у холодильник на 3 – 4 години, а краще на ніч.

Смачного!