Сирна паска з ягодами в білому шоколаді – це саме той варіант, коли народжуються нові кулінарні шедеври. Ви тільки уявіть: тонкий шар білого шоколаду, який огортає ніжні шари сирної маси та яскрава ягідна начинка між ними.
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Таку сирну паску оцінять всі на Великдень 2023, адже рецепт новий, і після куштування цього шедевру вам точно прийдеться ним поділитися з друзями.
Рецепт сирної паски в білому шоколаді
- Час: 4 години
- Порції: 1
Приготування:
- Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Переливаємо в силіконову форму і рівномірно розподіляємо (можна пензликом). Прибираємо у холодильник до застигання. ⠀ ⠀
- Полуницю нарізаємо кубиками, додаємо решту інгредієнтів і доводимо до кипіння. Варимо 2 – 3 хвилини до загущення і даємо охолонути.
- Для сирної маси желатин додаємо до вершків, перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті.
- До сиру додаємо цукрову пудру, м’яке вершкове масло, розтоплений желатин з вершками та пробиваємо блендером до однорідної маси.
- У форму з шоколадною основою шарами кладемо сирну масу та полуничний прошарок. Прибираємо у холодильник на 3 – 4 години, а краще на ніч.
Смачного!