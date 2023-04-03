Творог с ягодами в белом шоколаде – это именно тот вариант, когда рождаются новые кулинарные шедевры. Вы только представьте: тонкий слой белого шоколада, окутывающий нежные слои сырной массы и яркую ягодную начинку между ними.

Читайте также Новый вкус привычного продукта: 3 необычных блюда из курицы, которые следует приготовить

Такой творожный кулич оценят все на Пасху 2023, ведь рецепт новый, и после вкушения этого шедевра вам точно придется им поделиться с друзьями.

Рецепт сырного кулича в белом шоколаде.

Время: 4 часа

4 часа Порции: 1

Ингредиенты на форму 12 сантиметров:

– 200 граммов белого шоколада;

– 150 граммов клубники (можно взять любые свежие или размороженные ягоды);

– 50 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 2 грамма агар-агара.

Для творожной массы:

– 10 граммов желатина;

– 130 граммов сливок 33%;

– 500 граммов сливочного или кисломолочного сыра;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Шоколад растапливаем в микроволновке или водяной бане. Переливаем в силиконовую форму и равномерно распределяем (можно кисточкой). Убираем в холодильник до застывания. ⠀ ⠀

Клубнику нарезаем кубиками, добавляем остальные ингредиенты и доводим до кипения. Варим 2 – 3 минуты до загущения и даем остыть.

Для творожной массы желатин добавляем к сливкам, перемешиваем и оставляем на 20 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.

В сыр добавляем сахарную пудру, мягкое сливочное масло, растопленный желатин со сливками и пробиваем блендером до однородной массы.

В форму с шоколадной основой слоями кладем творожную массу и клубничную прослойку. Убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Приятного аппетита!