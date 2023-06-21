Нет тех, кому он не нравится – рецепт сырного супа
21 июня 2023, 16:39Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Мы знаем, как трудно принудить ребенка или привередливого взрослого к пробованию первого блюда. Однако это не об этом сырном супе – здесь будут просить добавки.
Сырный крем-суп – это не просто банальное первое блюдо с большим количеством сыра. В нем сочетаются разнообразные овощи, колбаска чоризо и нежные сливки.
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Подавайте блюдо с хрустящими домашними гренками, или обильно посыпьте семенами подсолнечника или кунжута. От вкуса этого сырного супа нельзя оторваться.
Рецепт сырного супа
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 480 граммов картофеля;
– 170 граммов моркови;
– 180 граммов репчатого лука;
– 20 граммов чеснока;
– 400 граммов сыра чедер;
– 150 граммов сыра моцарелла;
– 900 граммов воды;
– 10 граммов соли;
– 300 граммов колбасы чоризо;
– специи: паприка, перец чили, лавровый лист, черный молотый перец.
Приготовление:
- Лук, картофель, морковь нарезаем и обжариваем до золотистой корочки, в конце добавляем тертый чеснок.
- Жареные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем все специи, заливаем водой и варим до полной их готовности.
- Когда овощи готовы, добавляем сливки, сыр и перебиваем в блендере в кремовую текстуру (перед этим достаем лавровый лист).
- Жарим кубиком чоризо и при подаче супа посыпаем им.
Приятного аппетита!Понравился рецепт супа? Попытайтесь также приготовить настоящий вкус лета – зеленый гаспачо.