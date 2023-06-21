Сырный крем-суп – это не просто банальное первое блюдо с большим количеством сыра. В нем сочетаются разнообразные овощи, колбаска чоризо и нежные сливки.
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Подавайте блюдо с хрустящими домашними гренками, или обильно посыпьте семенами подсолнечника или кунжута. От вкуса этого сырного супа нельзя оторваться.
Рецепт сырного супа
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Лук, картофель, морковь нарезаем и обжариваем до золотистой корочки, в конце добавляем тертый чеснок.
- Жареные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем все специи, заливаем водой и варим до полной их готовности.
- Когда овощи готовы, добавляем сливки, сыр и перебиваем в блендере в кремовую текстуру (перед этим достаем лавровый лист).
- Жарим кубиком чоризо и при подаче супа посыпаем им.
Приятного аппетита!