Сырный крем-суп – это не просто банальное первое блюдо с большим количеством сыра. В нем сочетаются разнообразные овощи, колбаска чоризо и нежные сливки.

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Подавайте блюдо с хрустящими домашними гренками, или обильно посыпьте семенами подсолнечника или кунжута. От вкуса этого сырного супа нельзя оторваться.

Рецепт сырного супа

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Лук, картофель, морковь нарезаем и обжариваем до золотистой корочки, в конце добавляем тертый чеснок.
  • Жареные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем все специи, заливаем водой и варим до полной их готовности.
  • Когда овощи готовы, добавляем сливки, сыр и перебиваем в блендере в кремовую текстуру (перед этим достаем лавровый лист).
  • Жарим кубиком чоризо и при подаче супа посыпаем им.

Приятного аппетита!