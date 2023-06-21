Сирний крем-суп – це не просто банальна перша страва з великою кількістю сиру. У ньому поєднуються різноманітні овочі, ковбаска чорізо та ніжні вершки.
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Подавайте страву з хрумкими домашніми грінками, або рясно посипте насінням соняшника чи кунжуту. Від смак цього сирного супу не можливо відірватися.
Рецепт сирного супу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.
- Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їх готовності.
- Коли овочі готові, додаємо вершки, сир та перебиваємо в блендері до кремової текстури (перед цим дістаємо лавровий лист).
- Смажимо кубиком чорізо і при подачі супу посипаємо ним.
Смачного!