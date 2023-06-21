Сирний крем-суп – це не просто банальна перша страва з великою кількістю сиру. У ньому поєднуються різноманітні овочі, ковбаска чорізо та ніжні вершки.

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Подавайте страву з хрумкими домашніми грінками, або рясно посипте насінням соняшника чи кунжуту. Від смак цього сирного супу не можливо відірватися.

Рецепт сирного супу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.
  • Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їх готовності.
  • Коли овочі готові, додаємо вершки, сир та перебиваємо в блендері до кремової текстури (перед цим дістаємо лавровий лист).
  • Смажимо кубиком чорізо і при подачі супу посипаємо ним.

Смачного!