Зеленый гаспачо – это не только простой в приготовлении летний суп, но и полезный и диетический обед или ужин. Его стоит попробовать, ведь он совершенен и ароматен.

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Подавайте его как к праздничному столу, так и к легкому летнему обеду или ужину.

Рецепт зеленого гаспачо

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 440 граммов желтых томатов;

– 80 грамм листьев шпината;

– 80 граммов желтого или зеленого перца;

– 130 граммов огурцов;

– 15 граммов чеснока конфи;

– 25 граммов оливкового масла;

– 10 граммов лимонного сока;

– соль.

Для декора:

– редис;

– половинка моцареллы или целая бурата;

– зелень петрушки;

– огурец.

Приготовление:

Томаты надрезаем с одной стороны и удаляем плодоножку, бланшируем в кипятке 25 секунд. Сразу кладем в холодную воду со льдом, а как остыв снимаем кожуру.

Перец желтый или зеленый очищаем от кожуры простой экономкой. Листья шпината, без стеблей промываем водой.

Нарезаем огурец с кожурой.

Чеснок конфи – это либо печеный в духовке в фольге 40 минут, либо томленный в масле (90 граммов 40 минут).

Все овощи перекладываем в чашу блендера, добавляем листья шпината, оливковое масло и очень хорошо измельчаем в однородную массу. Добавляем соль, лимонный сок и доводим по вкусу.



Зеленый гаспачо / Фото Foobie

Затем процеживаем все через сито, чтобы осталась только нежная часть супа. Ставим суп в холодильный, чтобы он был холоден.

В тарелку нарезаем мельчайший гарнир: сначала редис, огурец, можно даже сельдерей стебель. Наливаем суп, а сверху на гарнир кладем половинку моцареллы или бураты.

Если хотите немного гуще супа, добавьте к рецепту немного мякоти хлеба: граммов 30 – 40 и будет также очень вкусно.

Приятного аппетита!

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