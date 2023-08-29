Чому б знову не поринути в дитинство та не скуштувати цю страву, адже в ті безтурботні часи все було по-іншому. Запіканка, як в дитячому садочку стане справжнім відкриттям не тільки для вас, а й для сім'ї.

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Її можна подавати як гарячою, так і холодною. Спробуйте з домашнім компотом чи молоком – смакота!

Рецепт сирної запіканки з макаронами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів домашнього сиру;

– 1 яйце;

– 2 ложки сметани;

– 3 ложки цукру;

– 1 чайна ложка ваніліну;

– 50 грамів родзинок;

– 100 грамів макаронів вермішель.

Приготування:

До сиру додаємо яйце, сметану, цукор, ванілін та за допомогою блендера перебиваємо всі інгредієнти до однорідності.

Далі підготуємо вермішель з твердих сортів пшениці. Відварюємо в киплячій воді 4 хвилини.

До сирної маси додаємо родзинки (попередньо заливаємо їх кипʼятком, добре промиваємо та просушуємо рушником) та готову вермішель. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідності.

Перекладаємо в форму для запікання та відправляємо в розігріту духовку на 25 – 30 хвилинок.

Смачного!

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