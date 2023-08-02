Малиновый тарт с белым шоколадом, который не оставит в стороне никого
2 августа 2023, 16:55Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Фигура – конечно отлично, но сладкого тоже иногда хочется. Пока еще можно приобрести малину, мы выбрали интересный рецепт пирога без выпечки.
Сочетание малины и белого шоколада – это настоящий взрыв вкуса. Тарт легко готовится, он без запекания, а это именно то, что нужно летом.
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Обязательно попытайтесь приготовить этот десерт дома. Он идеально подойдет как для обыденного стола к чаю или кофе или к праздничному застолью.
Рецепт малинового тарта с белым шоколадом.
- Время: 4 – 5 часов
- Порции: 6
– 300 граммов песочного печенья;
– 150 граммов сливочного масла;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 500 граммов малины;
– 200 граммов крем-сыра;
– 200 граммов жирных сливок;
– 200 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- Измельчаем печенье в крошку, вливаем растопленное масло и перемешиваем. Выстилаем его в форму с разъемным дном. Разравниваем равномерно.
- К малине добавляем 100 г воды и ставим вариться. Провариваем, перетираем через сито от лишних косточек и снова ставим на плиту.
- Загущаем крахмалом (крахмал разводим только в холодной воде). Масса должна быть очень густой, как джем. Пусть немного остынет и выкладываем сверху печенье.
- Даем постоять в холодильнике примерно 1 час.
- Для верхнего слоя греем сливки, добавляем шоколад и крем творог. Все перемешиваем до однородности.
- Заливаем сверху и прячем в морозилку на 4 часа. После достаем и даем постоять 20 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закарпатские гомбовцы со сливами.