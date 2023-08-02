Малиновый тарт с белым шоколадом, который не оставит в стороне никого

Фигура – конечно отлично, но сладкого тоже иногда хочется. Пока еще можно приобрести малину, мы выбрали интересный рецепт пирога без выпечки.

Сочетание малины и белого шоколада – это настоящий взрыв вкуса. Тарт легко готовится, он без запекания, а это именно то, что нужно летом.

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Обязательно попытайтесь приготовить этот десерт дома. Он идеально подойдет как для обыденного стола к чаю или кофе или к праздничному застолью.

Рецепт малинового тарта с белым шоколадом.

Время: 4 – 5 часов

4 – 5 часов Порции: 6

– 300 граммов песочного печенья;– 150 граммов сливочного масла;– 15 граммов кукурузного крахмала;– 500 граммов малины;– 200 граммов крем-сыра;– 200 граммов жирных сливок;– 200 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Измельчаем печенье в крошку, вливаем растопленное масло и перемешиваем. Выстилаем его в форму с разъемным дном. Разравниваем равномерно.

К малине добавляем 100 г воды и ставим вариться. Провариваем, перетираем через сито от лишних косточек и снова ставим на плиту.

Загущаем крахмалом (крахмал разводим только в холодной воде). Масса должна быть очень густой, как джем. Пусть немного остынет и выкладываем сверху печенье.

Даем постоять в холодильнике примерно 1 час.

Для верхнего слоя греем сливки, добавляем шоколад и крем творог. Все перемешиваем до однородности.

Заливаем сверху и прячем в морозилку на 4 часа. После достаем и даем постоять 20 минут.

Приятного аппетита!

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