Поєднання малини та білого шоколаду – це справжній вибух смаку. Тарт легко готується, він без запікання, а це саме те, що треба в літню пору.
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Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт вдома. Він ідеально підійде як для буденного столу до чаю чи кави, чи до святкового застілля.
Рецепт малинового тарта з білим шоколадом
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 6
Приготування:
- Подрібнюємо печиво в крихту, вливаємо розтоплене масло та перемішуємо. Вистилаємо його в форму з роз'ємним дном. Розрівнюємо рівномірно.
- До малини додаємо 100 грамів води і ставимо варитись. Проварюємо, перетираємо через сито від зайвих кісточок і знову ставимо на плиту.
- Загущуємо крохмалем (крохмаль розводимо тільки в холодній воді). Маса має бути дуже густою, як джем. Нехай трішки охолоне і викладаємо зверху печива.
- Даємо постояти в холодильнику приблизно 1 годину.
- Для верхнього шару гріємо вершки, додаємо шоколад і крем сир. Все перемішуємо до однорідності.
- Заливаємо зверху і ховаємо в морозилку на 4 години. Після дістаємо і даємо постояти 20 хвилин.
Смачного!