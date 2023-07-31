Гомбовцы – десерт из кисломолочного творога в виде шариков с начинкой. В них добавляют как целые ягоды или фрукты (сливы, вишни, абрикосы без косточек), так и варенье.
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24 канал подготовил рецепт настоящего украинского десерта родом из Закарпатья, который вы смело и легко приготовите дома.
Рецепт гомбовцев со свежими сливами
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Кисломолочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
- Слива разрезаем пополам, потом еще раз пополам и еще один раз - должно получиться 8 частей.
- Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик.
- Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах.
- Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом.
Приятного аппетита!