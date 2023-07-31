Гомбовцы – десерт из кисломолочного творога в виде шариков с начинкой. В них добавляют как целые ягоды или фрукты (сливы, вишни, абрикосы без косточек), так и варенье.

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24 канал подготовил рецепт настоящего украинского десерта родом из Закарпатья, который вы смело и легко приготовите дома.

Рецепт гомбовцев со свежими сливами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 300 г 5% кисломолочного сыра;

– 1 яичный желток;

– 30 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 слива;

– 30 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов орехов;

– сливы;

– сметана для подачи.

Приготовление:

Кисломолочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.

Слива разрезаем пополам, потом еще раз пополам и еще один раз - должно получиться 8 частей.

Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик.

Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах.

Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом.

Приятного аппетита!

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