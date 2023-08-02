Сочетание малины и белого шоколада – это настоящий взрыв вкуса. Тарт легко готовится, он без запекания, а это именно то, что нужно летом.

Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Обязательно попытайтесь приготовить этот десерт дома. Он идеально подойдет как для обыденного стола к чаю или кофе или к праздничному застолью.

Рецепт малинового тарта с белым шоколадом.

  • Время: 4 – 5 часов
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Измельчаем печенье в крошку, вливаем растопленное масло и перемешиваем. Выстилаем его в форму с разъемным дном. Разравниваем равномерно.
  • К малине добавляем 100 г воды и ставим вариться. Провариваем, перетираем через сито от лишних косточек и снова ставим на плиту.
  • Загущаем крахмалом (крахмал разводим только в холодной воде). Масса должна быть очень густой, как джем. Пусть немного остынет и выкладываем сверху печенье.
  • Даем постоять в холодильнике примерно 1 час.
  • Для верхнего слоя греем сливки, добавляем шоколад и крем творог. Все перемешиваем до однородности.
  • Заливаем сверху и прячем в морозилку на 4 часа. После достаем и даем постоять 20 минут.

Приятного аппетита!